Le parti intime rischiano di fuoriuscire: l’azzurro Nonino corre con le mani nei pantaloncini e chiude ultimo | VIDEO

Sono in corso i Mondiali di atletica Under21, a Cali in Colombia. Si sono registrate tante gare interessanti e che hanno regalato grande spettacolo ma una è salita alla ribalta per un motivo molto particolare. Il protagonista è stato un atleta italiano: Alberto Nonino. Nella gara dei 400 piani si è verificata una situazione imbarazzante che ha condizionato la gara dell’azzurro, arrivato poi ultimo al traguardo. Subito dopo la partenza ha incontrato le prime difficoltà, soprattutto quella di non far fuoriuscire le parti intime dai pantaloncini.

Già all’uscita della prima curva Nonino ha dovuto infilarsi la mano nei pantaloncini. La scena si è ripetuta altre cinque volte durante la curva successiva e nel rettilineo finale. L’italiano è stato superato da tutti e si è classificato all’ultimo posto. Il risultato ha condizionato pesantemente la sua classifica finale, al termine delle dieci prove del decathlon il friulano si è classificato al 15° posto.