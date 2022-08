SportFair

E’ iniziato ieri lo spettacolo degli US Open 2022 e oggi continua lo spettacolo dei tornei maschile e femminile. Esordio amaro per Jasmine Paolini a Flushin Meadows di New York.

L’azzurra ha avuto un sorteggio sfortunato e ha incontrato Swiatek al primo turno: l’azzurra ha ceduto in due set alla polacca numero 1 al mondo, venendo eliminata dallo Slam. Swiatek ha trionfato col punteggi di 6-3, 6-0 dopo un’ora e 7 minuti di gioco.