Chi è Nina Lange Barresi, la nuova fidanzata di Massimiliano Allegri: le voci sul tecnico della Juventus | FOTO

Massimiliano Allegri è concentrato sulla stagione in Serie A. L’allenatore guida la Juventus con l’obiettivo di tornare a lottare per lo scudetto dopo l’ultima deludente stagione. L’inizio di campionato è stato sicuramente positivo, il club bianconero ha conquistato tre punti importanti davanti al pubblico amico, 3-0 che non lascia repliche contro il Sassuolo. Le reti sono state reazlizzate da Di Maria e la doppietta di Vlahovic.

La Juventus è già in fase di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo continuano a circolare voci di gossip che riguardano Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è finito sulle prime pagine dei quotidiani di gossip, il livornese è stato pizzicato da ‘Chi’ con la nuova fiamma nel centro di Lugano, mano nella mano.

Si tratta di Nina Lange Barresi. E’ una proprietaria di una società di consulenza manageriale. E’ alta, formosa ma anche molto riservata, non ama mettersi in mostra sui profili social. Allegri ha definitivamente archiviato la relazione con Ambra Angiolini, adesso è concentrato sulla nuova fidanzata.