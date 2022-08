Newcastle, Saint-Maximin regala un rolex a un tifoso: la reazione del supporter diventa virale | VIDEO

SportFair

E’ iniziata la stagione in Premier League, si preannuncia una stagione bellissima con tante squadre in grado di lottare per il vertice della classifica. Il Newcastle si candida ad un ruolo da possibile outsider, negli ultimi mesi la dirigenza è stata protagonista di un grande mercato e tanti investimenti, l’obiettivo è posizionarsi nelle zone alte della graduatoria.

Uno dei punti di riferimento è Allan Saint-Maximin, un calciatore francese di origini guadalupensi in grado di giocare in tanti ruoli del reparto avanzato. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Saint-Étienne, Hannover, Bastia, Monaco, Nizza e proprio Newcastle. E’ stato anche nel giro della nazionale francese.

Un gesto del calciatore, al termine della partita contro il Nottingham (2-0), non è passato di certo inosservato. Il 25enne si è fermato per gli autografi all’uscita dallo stadio e ha regalato il Rolex a un tifoso. La reazione di Steve Dutton è diventata virale: faccia sbalordita e occhi spalancati.