ATP di Montreal, Nadal rinuncia per problemi fisici: “ieri ho sentito un fastidio agli addominali”

E’ tutto pronto in Canada per il torneo ATP di Montreal, ma la competizione perde già due grandi campioni. Oltre Djokovic, infatti, che non può accedere in terra canadese a causa della sua posizione sul vaccino anti-Covid, nemmeno Nadal sarà presente in campo.

Il tennista maiorchino ha infatti annunciato il forfait a causa di un problema agli addominali: “dopo un periodo di allenamento senza il servizio, quattro giorni fa ho cominciato anche con le battute. Tutto stava andando al meglio, ma ieri ho sentito un leggero fastidio agli addominali, che persiste anche oggi. Dopo un colloquio con i dottori, abbiamo optato per un approccio conservativo prendendoci qualche giorno in più prima di ricominciare a competere“.