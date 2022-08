Michele Gazzoli squalificato e licenziato per doping: tutta colpa di uno spray nasale

SportFair

Michele Gazzoli nei guai: il ciclista dell’Astana è stato sospeso dall’UCI per problemi di doping. L’Unone Ciclistica Internazionale ha comunicato oggi alla squadra di Astana di aver imposto una sanzione di un anno senza gare al suo corridore Michele Gazzoli dopo aver trovato una sostanza vietata chiamata tuaminoeptano in un controllo antidoping il 17 febbraio di quest’anno, mentre disputava la Volta dell’Algarve.

Gazzoli ha voluto chiarire la situazione: la sostanza “è entrata nel corpo involontariamente ingerendo un farmaco chiamato Rhinofluimucil (uno spray nasale per la cura della rinite), acquistato in farmacia in modo autonomo. senza alcun coinvolgimento. dello staff medico dell’Astana Qazaqstan Team”, questa la spiegazione del team.

Nonostante la situazione il corridore è stato squalificato per “violazione involontaria delle regole antidoping“, e anche licenziato: l’Astana, infatti, ha deciso di rescindere il contratto.