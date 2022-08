Italia stratosferica! Gli azzurri si confermano al vertice a Roma 2022: il medagliere degli Europei di nuoto

SportFair

Italia mostruosa agli Europei di nuoto di Roma 2022: gli azzurri hanno conquistato oggi tantissime medaglie, con ben 5 ori davanti al pubblico della Capitale.

Minisini, Panziera, Ceccon, Martinenghi e Quadarella hanno vinto le loro gare, mettendosi al collo uno splendido oro. Non sono mancati poi anche gli argenti in questa splendida giornata di sfide che consolida l’Italia in testa al medagliere.

Gli azzurri comandano con ben 13 medaglie totali, di cui 6 ori.

Il medagliere degli Europei di nuoto di Roma

1 Italia 6 ori, 6 argenti, 1 bronzo: 13 medaglie

2 Ucraina 3 ori, 0 argenti, 0 bronzi: 3 medaglie

2 Olanda 3 ori, 0 argenti, 0 bronzi: 3 medaglie

4 Ungheria 1 oro, 1 argento, 2 bronzi: 4 medaglie

5 Francia 0 oro, 2 argenti, 2 bronzi: 4 medaglie

5 Gran Bretagna 0 ori, 2 argenti, 2 bronzi: 4 medaglie

7 Spagna 0 ori, 1 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

7 Germania 0 ori, 1 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

9 Austria 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia

10 Portogallo 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia

10 Lituania 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia

10 Turchia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia