L’Italia si conferma nelle zone alte: il medagliere aggiornato agli Europei di atletica

Il rendimento dell’Italia agli Europei di atletica a Monaco di Baviera è molto positivo. Gli azzurri hanno conquistato 5 medaglie, in particolar modo è stato eccezionale l’oro portato a casa da Marcell Jacobs nei 100 metri. Il velocista italiano ha dominato la gara e si è confermato il più forte. La giornata di ieri ha regalato altre soddisfazioni ai colori azzurri: l’argento di Andrea Dallavalle e il bronzo di Sara Fantini. In testa al medagliare ancora la Germania, scatto in avanti della Spagna, terza la Croazia. L’Italia occupa l’ottava posizione.

Europei atletica: il medagliere

1- Germania 4 ori, 3 argenti, 1 bronzo: 8 medaglie

2- Spagna 2 ori, 3 argenti, 1 bronzo: 6 medaglie

3- Croazia 2 ori, 1 argento, 0 bronzi: 3 medaglie

4- Grecia 2 ori, 1 argento, 0 bronzi: 3 medaglie

5- Paesi Bassi 2 ori, 0 argenti, 2 bronzi: 4 medaglie

6- Gran Bretagna 1 oro, 2 argenti, 3 bronzi: 6 medaglie

7- Polonia 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi: 5 medaglie

8- Italia 1 oro, 1 argento, 3 bronzi: 5 medaglie

9- Israele 1 oro, 1 argento, 2 bronzi: 4 medaglie

10- Portogallo 1 oro, 1 argento, 0 bronzi: 2 medaglie

11- Finlandia 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

12 – Norvegia 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

13 – Romania 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

14 – Turchia 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi: 1 medaglia

15 – Svizzera 0 ori, 3 argenti, 0 bronzi: 3 medaglie

16 – Francia 0 ori, 1 argento, 3 bronzi: 4 medaglie

17 – Serbia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi: 1 medaglia

18 – Svezia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi: 1 medaglia

19 – Repubblica Ceca 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia

20 – Estonia 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo: 1 medaglia