Come sta Aleix Espargaro? L’aggiornamento del Dottor Charte: “contusione bilaterale di entrambe le caviglie”

SportFair

Giornata complicata per Aleix Espargaro: lo spagnolo dell’Aprilia è stato protagonista di un brutto incidente nelle Fp4 del Gp di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone, a seguito del quale ha avuto difficoltà a rimettersi in piedi.

Espargaro è stato aiutato dallo staff del suo team per tornare ai box e tornare in pista per le qualifiche del Gran Premio britannico ed è stato eroico, chiudendo con un buon sesto posto.

La situazione non è però rosea in vista della gara di domani: “crash ad alta energia. Esame neurologico e toraco-addominale con risultati normali e costanti normali. Contusione bilaterale di entrambe le caviglie, con maggiore incidenza nella caviglia destra. Contusione calcaneare. radiologia negativa. Trattamento antinfiammatorio e analgesico“, ha dichiarato il Dottor Charte ad As.

Espargaro dovrà trascorrere una notte di riposo, con ghiaccio, nella speranza che domani la situazione non sia troppo grave e che potrò lottare in pista per le migliori posizioni in gara.