Gli azzurri non si ferma o a Roma 2022: gli orari delle finali di oggi agli Europei e gli italiani in gara

Tre pass per le finali, dieci per le semifinali, un record italiano cadetti e un primato personale nella quinta sessione di batterie dei XXXVI campionati europei di Roma, in svolgimento fino a mercoledì allo Stadio del Nuoto.

Apertura a tutto gas con i 50 stile libero. Una super Silvia Di Pietro e la rivelazione Chiara Tarantino, quinta e quarta nei 100, accedono alla semifinale con il quarto e l’undicesimo tempo. Strepitosa la 29enne romana – tesserata per Carabinieri e CC Aniene, allenato da Mirko Nozzolillo, argento con la 4×100 mista mix – nuota in 24”87 a tre centesimi dal suo record italiano (24”84) del 2014. La 19enne pugliese Chiara Tarantino – tesserata per Fiamme Gialle, allieva di Mauro Borgia – chiude in 25”28. Quattordicesima ed eliminata Costanza Cocconcelli (Fiamme Azzurre/NC Azzura 91) in 25”37. Davanti a tutti sua maestà Sarah Sjoestroem in 24”50.

Come i 100 rana anche i 50 promettono spettacolo ad ogni turno. In mattinata è dominio azzurro: quattro nei primi quattro posti. A sorridere e a prendersi i due pass per la semifinale questa volta sono l’oro dei 100 Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo che mette subito il turbo, stampando il record italiano cadetti. Il 23enne, vice campione del mondo e primatista italiano (26”39) – tesserato per Fiamme Oro e CC Aniene, allenato da Marco Pedoja, due volte campione mondiale e sette europeo in ambito giovanile – chiude in 26”71; il 19enne di Imola – tesserato per Fiamme Oro e Imolanuoto, seguito da Cesare Casella, oro agli Eurojrs a Roma 2021 – nuota in 26”85 eguagliando che siglo prima Martinenghi nel 2019 e poi lui stesso lo scorso aprile a Riccione. Eliminati il capitano azzurro Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto) terzo con un ottimo 26”89 e uno stanco Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imoalnuoto) in 27”07.

Fuochi d’artificio dalle azzurre nei 100 dorso, comandati al mattino dall’olandese Kira Toussaint in 59”59 e unica a scendere sotto al minuto in mattinata. Una galvanizzata Silvia Scalia, argento domenica nei 50, e la primatista italiana (58”92) e tricampionessa europea Margherita Panziera si qualificano a braccetto per la semifinale con il terzo e il quarto tempo. La 27enne di Lecco – tesserata per Fiamme Gialle e Team CC Aniene, preparata da Matteo Giunta – tocca in 1’00”28 che vale la seconda prestazione personale di sempre a quindici centesimi dal best time; la 27enne di Montebelluna e argento continentale in carica – tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene – in 1’00”33. Fuori Federica Toma (Carabinieri/Time Limit) undicesima in 1’01”32.

Seleziona interna spietata anche nei 200 farfalla. Gli azzurri rispondono devono rispondere alla grande già dal mattino. I due posti se li prendondo Alberto Razzetti con il secondo tempo e un ritrovato Giacomo Carini con il quarto. Il 23enne ligure e oro nei 400 misti – tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, allenato a Livorno da Stefano Franceschi – nuota in 1’55”44; il 25enne piacentino – tesserato per Fiamme Gialle e Can. Vittorino da Feltre – in 1’55”57. La “vittima” illustre della selezione interna è il primatista italiano, bronzo olimpico e vice campione continentale in carica Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto) quinto in 1’56”10. Out anche il debuttante Claudio Antonio Faraci (CC Aniene) ottavo in 1’57”54. Il fuoriclasse ungherese Kristof Milak – argento nei 100 sl – è il più veloce in 1’54”97.

Smaltita la delusione per il 400 misti Sara Franceschi reagisce e si prende il pass per la semifinale dei 200 con il secondo riscontro cronometrico in 2’13”58. Meglio della 23enne di Livorno – tesserata per Fiamme Gialle e Livorno Aquatics, allenata dal papà Francesco – fa solamente l’israeliana Anastasya Gorbenko in 2’13”12. Avanza, seppur con il brivido, la 22enne ligure Francesca Fresia – tesserata per Aquatica e allieva di Maurizio Pivano – quindicesima in 2’16”84.

Alessadro Bori (48”85), Manuel Frigo (48”20), Sofia Morini (54”66) e Costanza Cocconcelli (55”32) qualificano alla finale la 4×100 stile libero mixed con il terzo crono in 3’27”03. La più veloce è la Francia in 3’26”19, seguita dalla Gran Bretagna in 3’26”79.

In chiusura di programma il campione olimpico, trimondiale e trieuropeo Gregorio Paltrineri accede alla finale, prevista martedì pomeriggio, dei suoi 1500 con il terzo tempo. Senza strafare il vincitore di tutto e 26enne carpigiano allenato – tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato da Fabrizio Antonelli – nuota sciolto in 15’01”74; subito alle sue spalle c’è il compagno d’allenamenti Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli) quarto in 15’04”52. Gli avversari da battere per gli azzurri saranno quelli previsti alla vigilia: l’ucraino Mykhaylo Romanchuk – oro europeo e vice campione olimpico in carica – è il più veloce in 14’58”20, seguito dal transalpino Damien Joly, secondo in 15’01”44. Si ferma Luca De Tullio (CC Aniene) sesto in 15’06”87.

Semifinali e finali dalle 18.00 in diretta su Raidue e Sky Sport 1

100 farfalla fem

RI 57”04 di Elena Di Liddo del 21/07/2019 a Gwangju

Ilaria Bianchi pp 57”22 del 12/08/2018 a Roma

200 stile libero mas

RI 1’45”67 di Filippo Megli del 23/07/2019 a Gwangju

Marco De Tullio pp 1’45”70 in semifinale; prec. pp 1’46”26 del 12/04/2022 a Riccione

Stefano Di Cola pp 1’46”41 in semifinale; prec. pp 1’46”67 del 25/07/2021 a Tokyo

200 rana fem

RI 2’23”06 di Francesca Fangio del 27/06/2021 a Roma

Francesca Fangio

Martina Carraro pp 2’24”24 del 27/06/2021 a Roma

semi 100 dorso fem

RI 58”92 di Margherita Panziera del 04/04/2019 a Riccione

Margherita Panziera

Silvia Scalia pp 1’00”13 del 06/07/2019 a Napoli

semi 50 rana mas

RI 26”39 di Nicolò Martinenghi del 02/04/2021 a Riccione

Nicolò Martinenghi

Simone Cerasuolo pp 26”85 in batteria; prec. pp 26”85 del 13/04/2022 a Riccione

semi 50 stile libero fem

50 stile libero fem

RI 24”84 di Silvia Di Pietro del 24/08/2014 a Berlino

Silvia Di Pietro

Chiara Tarantino pp 25”19 del 31/03/2021 a Riccione

semi 200 farfalla mas

RI 1’54”28 di Federico Burdisso del 19/05/2021 a Budapest

Alberto Razzetti pp 1’54”87 del 20/06/2022 a Budapest

Giacomo Carini pp 1’55”33 del 26/07/2021 a Tokyo

semi 200 misti fem

RI 2’10”25 di Ilaria Cusinato del 08/08/2018 a Glasgow

Sara Franceschi pp 2’10”26 del 27/06/2021 a Roma

50 dorso mas

RI 24”46 di Thomas Ceccon del 24/06/2022 a Budapest

Thomas Ceccon

Michele Lamberti pp 24”75 del 06/08/2021 a Roma

1500 stile libero fem

RI 15’40”89 di Simona Quadarella del 23/07/2019 a Gwangju

Simona Quadarella

Martina Caramignoli pp 15’56”06 del 11/08/2020 a Roma

4×100 stile libero mixed

RI 7’29”35 di Stefano Ballo, Stefano Di Cola, Federica Pellegrini, Margherita Panziera del 18/05/2021 a Budapest

Italia