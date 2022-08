Djokovic non può entrare in Canada e si ritira dal torneo di Montreal, il Congresso chiede un visto speciale per gli US Open

SportFair

Si avvicinano nuovi importanti appuntamenti legati al mondo del tennis. Un argomento sempre molto caldo è quello legato a Novak Djokovic, la partecipazione del serbo agli US Open è sempre più incerta. Il tennista si è cancellato dalla Rogers Cup di Montreal: non può infatti entrare in Canada perchè non vaccinato contro il Covid-19. Due membri del Congresso, Claudia Tenney e Louie Gohmert, si sono rivolti al presidente Joe Biden per permettere a Djokovic di prendere parte al torneo a New York.

“Impedire a grandi atleti come il 21 volte campione Slam Novak Djokovic di competere in eventi di alto profilo riduce la loro importanza vitale dal punto di vista economico e diplomatico, senza che ci sia un beneficio tangibile per la salute pubblica”. Al momento Djokovic non può entrare negli USA, l’ultima possibilità per il serbo è quella di ricevere un’esenzione.