Dazn out, la comunicazione a pochi minuti da Verona-Napoli: “ti invitiamo a collegarti al link”

Nella prima giornata del campionato italiano di Serie A non sono di certo mancate le polemiche. Le critiche sono piovute soprattutto addosso alla piattaforma streaming di Dazn, che ieri ha registrato dei malfunzionamenti.

I problemi sembrano continuare anche oggi e la società ha quindi diramato una breve nota per tutti gli utenti a pochi minuti dal fischi d’inizio di Verona-Napoli per spiegare agli utenti che stanno riscontrando problemi come procedere per vedere la partita.

“Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail “Importante: come vedere Hellas Verona – Napoli”. La mail è stata recapitata all’indirizzo di posta elettronica associato al tuo account DAZN“, si legge nella nota.