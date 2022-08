Come sta Letizia Paternoster? Il bollettino medico: “non ricorda nulla dell’accaduto”

SportFair

Sono state ore di paura per Letizia Paternoster durante gli Europei su pista. Un incidente durante la prova dell’Eliminazione di ieri, che ha coinvolto diverse atlete e in cui Letizia Paternoster ha avuto la sorte peggiore, ha condizionato l’ultima giornata del ciclismo italiano a Monaco. E’ arrivato un aggiornamento sulle condizioni dell’atleta azzurra.

“In riferimento all’incidente occorso all’atleta Letizia Paternoster, questo il quadro medico alle ore 23,55: “Trauma cranico commotivo. Frattura della clavicola destra. La ragazza è sempre rimasta cosciente, attualmente è cosciente ma non ricorda nulla dell’accaduto cosa peraltro normale in questo casi. Viene trattenuta in osservazione in ospedale per questa notte”.