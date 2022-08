Ceccon imbattibile! E’ campione d’Europa nei 50 delfino: prima storica volta per l’Italia

SportFair

Sventola alto il tricolore a Roma, dove sono in corso gli Europei di nuoto 2022. L’Italia conquista due medaglie in pochissimi minuti in questa seconda giornata di sfide nella Capitale.

Dopo Margherita Panziera, anche Thomas Ceccon si mette al collo uno strepitoso oro chiudendo la sua gara in 22.89. L’azzurro fa la storia del nuoto e diventa il primo italiano a vincere il titolo europei nei 50 delfino.

Il nuotatore italiano ha sbaragliato la concorrenza, battendo il francese Grousset e Diogo Matos Ribeiro, rispettivamente argento e bronzo “Oggi mi è andata bene, l’olandese ha fatto meno ieri, si gioca sui centesimi, forse ho sbagliato un poco la partenza, ma mi sentivo meglio“, ha dichiarato ai microfoni Rai subito dopo la gara.