Camila Giorgi lotta, ma cede a Keys: l’azzurra eliminata agli US Open

SportFair

Camila Giorgi esce di scena al secondo turno degli US Open, ultimo Slam della stagione di tennis. La tennista italiana, dopo un inizio difficile, ha reagito, lottando con tutta se stessa con l’obiettivo di ottenere la vittoria contro Keys.

La statunitense, però, ha messo in difficoltà l’azzurra e si è aggiudicata la vittoria, al terzo set. La partita è finita dopo due ore e 23 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 5-7, 7-6. Escono tutte di scena, dunque, le italiane dal torneo statunitense in corso al Flushing Meadows di New York.