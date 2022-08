Brutta caduta per Alaphilippe alla Vuelta di Spagna: il francese in ospedale, gli aggiornamenti | VIDEO

SportFair

Pessime notizie per Alaphilippe: il ciclista francese alza bandiera bianca alla Vuelta di Spagna a causa di una brutta caduta: il corridore della Quick Step, due volte iridato, è scivolato in curva, a 63 km dal traguardo di Cabo de Gata e ha ricevuto soccorso sul posto.

Il francese lamentava dolore alla spalla destra e potrebbe avere conseguenze alla clavicola: è stato trasportato in ospedale per approfondimenti e accertamenti e rischia di saltare i Mondiali.

“Dopo la caduta nella tappa 11 della Vuelta, il campione del mondo è stato portato in ospedale, dove è stato visitato dai medici. Questi esami hanno rivelato che Julian Alaphilippe si è lussato la spalla destra, mentre i raggi X hanno mostrato che non c’è frattura. Julian si recherà in Belgio giovedì, dove sarà sottoposto a un’ulteriore scansione presso l’ospedale di Herentals, al fine di escludere ulteriori danni. A questo punto non è stata fissata alcuna tempistica per il suo recupero. Tutti a Quick-Step Alpha Vinyl augurano a Julian il meglio per la sua guarigione“, si legge nella nota del team.