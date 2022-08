Spiacevole episodio per Anderson Peters: il due volte campione del mondo nel giavellotto aggredito su una barca | VIDEO

Spiacevole disavventura per Anderson Peters, doppio campine del mondo nel lancio del giavellotto: l’atleta è stato aggredito mercoledì sera nel suo paese, Grenada, da cinque uomini a bordo della barca Harbour Master.

Sui social ciroclano le immagini dell’episodio. Peters, dopo aver ricevuto dei colpi, viene gettato in mare. Secondo le autorità del Paese, che hanno arrestato diversi membri dell’equipaggio, l’atleta ha riportato ferite lievi, come altri membri dellla lite.

“Siamo rattristati dalla notizia delle azioni codarde di circa cinque persone che hanno aggredito fisicamente la nostra icona ed eroe sportivo nazionale“, ha affermato il Comitato Olimpico Nazionale.

#AndersonPeters being beaten by five non-national in #Grenada pic.twitter.com/NrVBJwu2t9

