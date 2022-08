Aleix Espargaro si prende le Fp3 a Silverstone, in ritardo Quartararo e Bagnaia

SportFair

Un altro appuntamento prima delle qualifiche ufficiali del GP di Gran Bretagna, si corre a Silverstone. E’ altissima l’attesa in vista del nuovo gran premio del campionato di MotoGP, la lunga pausa ha permesso ai piloti di ricaricare le batterie in vista dello sprint finale.

Fabio Quartararo è il candidato numero uno alla vittoria, il leader del mondiale è in grande spolvero ma non sono da escludere colpi di scena. Espargaro, Zarco e Bagnaia sono molto competitivi e la prossima gara si preannuncia scoppiettante. Il pilota della Ducati è ancora in corsa e si è dimostrato molto veloce anche a Silverstone.

Si sono concluse anche le Fp3. Il più veloce è stato Aleix Espargaro, poi Martin, Miller, Zarco, Vinales e Quartararo. Settimo Bagnaia.