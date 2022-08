5 secondi di penalità a Leclerc! Il monegasco perde una posizione in Belgio

SportFair

Il weekend di gara del Belgio non ha di certo sorriso a Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha dovuto affrontare un nuovo fine settimana di difficoltà e duro lavoro.

Dopo la penalità per la sostituzione della power unit, Leclerc è partito dalla 15ª posizione e, dopo essere arrivato in nona posizione, ha dovuto fermare la sua rimonta a causa di un problema con la sua monoposto.

Del fumo all’anteriore ha costretto il monegasco ad un pit-stop anticipato, a causa dello strappo di una visiera di uno dei suoi colleghi, finito proprio nella sua vettura.

Leclerc, poi, è riuscito a continuare la sua rimonta, chiudendo la gara in quinta posizione. Dopo aver tagliato il traguardo, però, il monegasco ha perso una posizione per via di una penalizzazione di 5 secondi per aver superato i limiti di velocitò in pit lane.

Alonso, dunque, supera Leclerc, che chiude sesto.