WWE SummerSlam 2022: Roman Reigns ancora Undisputed Champion, Brock Lesnar sconfitto nel Last Man Standing Match

680 giorni… and counting. Non conosce fine il regno da Undisputed WWE Universal Champion di Roman Reigns, che sconfigge Brock Lesnar al termine di uno spettacolare Last Man Standing Match e prosegue nella sua corsa. Succede questo e tanto altro di fronte al pubblico presente al Nissan Stadium di Nashville, Tennessee. Quasi 49mila spettatori presenti per un evento pazzesco. Ora il nuovo ostacolo si chiama Drew McIntyre, che nel corso della kermesse ha lanciato la sfida per Clash at the Castle, previsto direttamente dal Principality Stadium di Cardiff sabato 3 settembre. Sarà il primo Premium Live Event in Europa dopo 30 anni.

Liv Morgan, dopo aver incassato il Money in the Bank ai danni di Ronda Rousey, si conferma SmackDown Women’s Champion dopo un finale controverso. Rousey riesce a sottomettere Morgan nello stesso momento in cui ha le spalle al tappeto per un fortunoso conto di 3, mentre l’arbitro non vede Liv Morgan che segna la sua resa. Dopo questo episodio Ronda Rousey non nasconde la sua frustrazione sul ring. Sicuramente la rivalità andrà avanti…

Bianca Belair si ripete ai danni di Becky Lynch nella contesa che apre la serata: dopo WM 38 The EST vince anche a SummerSlam, ma a fine match The Man si allea con la sua vecchia nemica, fronteggiando un nuovo trio composto dalla rientrante Bayley (era fuori per infortunio da oltre un anno), Dakota Kai e Io Shirai.

A SummerSlam c’è anche spazio per il ritorno di Edge, che aiuta The Mysterios a battere i suoi ex alleati del Judgment Day. Gran prestazione dell’influencer e youtuber Logan Paul, che con la Skull Crushing Finale batte The Miz, scatenando il tripudio del pubblico.

Ecco i risultati dei match della serata:

Raw Women’s Championship

Vincitrice: Bianca Belair vs Becky Lynch

Single Match

Vincitore: Logan Paul vs The Miz

United States Championship

Vincitore: Bobby Lashley vs Theory

No Disqualification Tag Team Match

Vincitori: The Mysterios (Rey & Dominik) vs The Judgment Day (Finn Balor & Damien Priest)

Single Match

Vincitore: Pat McAfee vs Happy Corbin

Undisputed WWE Tag Team Championships – Jeff Jarrett come arbitro speciale

Vincitori: The Usos vs The Street Profits

SmackDown Women’s Championship

Vincitrice: Liv Morgan vs Ronda Rousey

Last Man Standing Match – Undisputed WWE Universal Championship

Vincitore: Roman Reigns vs Brock Lesnar