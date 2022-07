WrestleMania: i biglietti in vendita dal 12 agosto

SportFair

La WWE® (NYSE: WWE) ha annunciato che i biglietti per WrestleMania saranno messi in vendita venerdì 12 agosto alle ore 19 italiane. WrestleMania si svolgerà in due serate, sabato 1 e domenica 2 aprile, in diretta dal SoFi Stadium di Los Angeles.

I biglietti per WrestleMania – singoli e “combo” per due giorni – possono essere acquistati su Ticketmaster.com. I fan interessati a un’esclusiva opportunità di prevendita per WrestleMania possono registrarsi ora sul sito https://wwe.com/wm39-presale.

Inoltre, i WrestleMania Priority Pass saranno disponibili il prossimo venerdì 22 luglio alle ore 18 italiane grazie al partner esclusivo On Location su: https://onlocationexp.com/wwe/wrestlemania-tickets o chiamando il numero 1-855-346-7388, dando ai fan l’opportunità di acquistare i pacchetti dei biglietti prima che vengano messi in vendita al pubblico. I WrestleMania Priority Pass offrono ai fan un accesso impareggiabile alla WWE, come mai prima d’ora, grazie a coinvolgenti esperienze VIP che includono: posti a sedere in prima fila, un ingresso dedicato allo stadio, offerte di ospitalità premium e incontri con le Superstar e le Leggende della WWE.

Negli ultimi 12 anni, WrestleMania ha generato un impatto economico cumulativo di oltre 1 miliardo di dollari per le città che hanno ospitato l’evento. Ulteriori informazioni sugli eventi della WrestleMania Week saranno disponibili prossimamente.

WrestleMania sarà trasmessa in diretta streaming sul WWE Network in tutto il mondo.