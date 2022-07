Vuole comprare una squadra di calcio e lancia una campagna su OnlyFans, il club non vuole: la denuncia di Daniella Chavez

SportFair

In Cile Daniella Chavez è finita sotto i riflettori negli ultimi giorni per un suo grande desiderio. Modella 32enne, Daniella si è proposta per acquistare l’O’Higgins FC, squadra di prima divisione cilena con sede nella città di Rancagua e per raccogliere i soldi necessari per l’operazione sta usando il suo account VIP OnlyFans.

L’ex conduttrice di Televisa Deportes ha ottenuto fino ad oggi 8 milioni di dollari per acquistare il club dei suoi sogni, ma ha ricevuto in questi giorni una spiacevole notizia: gli attuali proprietari non vogliono vendergliela.

“O’Higgins è in vendita, ma (Ricardo) Abumohor, in un atto discriminatorio, mi chiude le porte per poterlo acquistare. Per essere una donna, Playboy e il modo in cui ho raccolto i soldi. Vende a tutti tranne me!“, denuncia la cilena.

“Visti gli articoli di stampa sui media digitali che hanno affermato – con fonti riservate – che la famiglia Abumohor esclude la vendita del club a una determinata persona, vogliamo chiarire che questa informazione è errata e non rappresenta i valori di la famiglia Abumohor“, inizia la lettera in cui la squadra esprime la propria disponibilità a “incorporare nuovi attori o investitori che promuovano la crescita dell club“.

Tuttavia, i responsabili dell’O’Higgins FC indicano che le proposte devono essere presentate “formalmente” e che non possono considerare “interessi reali, concreti o formali espressi attraverso i social network“. “Siamo un’istituzione seria che è pubblicamente riconosciuta per i suoi valori. Le nostre azioni non contemplano il fatto di discriminare una persona a causa delle sue origini, razza o condizione sociale”, conclude il comunicato.

“Quando finisco di raccogliere i soldi, mi siedo per parlare dell’offerta al club. Ecco perché dobbiamo fare le cose bene e che sia attraverso i social network è solo il mezzo per raggiungere il risultato finale. Grazie“, ha concluso la modella.