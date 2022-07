WWE Money in the Bank: Liv Morgan vince la valigetta e la incassa subito, tutti i risultati

SportFair

Grande spettacolo nella MGM Grand Garden Arena di Paradise, nella zona sud della città di Las Vegas (Nevada), con Liv Morgan che si prende la copertina del Money in the Bank, vincendo la preziosa valigetta a inizio dello show e incassandola la sera stessa su Ronda Rousey, laureandosi per la prima volta in carriera campionessa di SmackDown.

La ragazza del New Jersey aveva conquistato il Ladder Match dopo essere rimasta da sola in cima alla scala insieme a Becky Lynch, furiosa al termine dell’incontro per non essere riuscita a sfruttare l’occasione. Poi, vedendo la fatica con la quale The Baddest Woman on the Planet era riuscita a sbarazzarsi di Natalya, ha deciso di sfruttare subito l’opportunità, prendendosi anche i complimenti della stessa Ronda Rousey al termine del loro incontro.

Nel main event del Premium Live Event, invece, è a sorpresa Theory ad aggiudicarsi il prestigioso Money in the Bank Ladder Match, guadagnandosi così la possibilità di incassarlo quando vorrà. Il pupillo di Vince McMahon (che aveva perso il titolo degli Stati Uniti poco prima) è stato inserito nella contesa all’ultimo senza alcun motivo e ha sfruttato l’opportunità attendendo il momento giusto per la sua scalata verso la gloria.

Gli Undisputed Tag Team restano The Usos, che vincono contro gli Street Profits al termine di un match davvero spettacolare, chiuso con un giallo sullo schienamento vincente su Montez Ford. Cambia padrone invece il titolo di campione degli Stati Uniti, perché Bobby Lashley si impone su Theory a inizio serata facendolo cedere grazie alla sua Hurt Lock. Resta al suo posto il titolo di campionessa femminile di Raw, con Bianca Belair che liquida Carmella senza troppi patemi d’animo e con una prestazione dominante.

I risultati di tutti i match

Women’s Money in the Bank Ladder Match

Vincitrice: Liv Morgan vs Becky Lynch vs Asuka vs Raquel Rodriguez vs Lacey Evans vs Shotzi vs Alexa Bliss

United States Championship Match

Vincitore: Bobby Lashley vs Theory

Raw Women’s Championship Match

Vincitrice: Bianca Belair vs Carmella

WWE Undisputed Tag Team Championships Match

Vincitori: Usos (Jimmy e Jey Uso) (c) vs Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford)

SmackDown Women’s Championship Match

Vincitrice: Ronda Rousey vs Natalya

SmackDown Women’s Championship Match

Vincitrice: Liv Morgan (incassando il Money in the Bank) vs Ronda Rousey

Men’s Money in the Bank Ladder Match

Vincitore: Theory vs Riddle vs Seth Rollins vs Omos vs Madcap Moss vs Sami Zayn vs Sheamus vs Drew McIntyre