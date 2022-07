SportFair

Novak Djokovic ha vinto oggi il suo 7° Wimbledon, il quarto consecutivo, battendo nella finalissima di oggi l’australiano Nick Kyrgios. Il serbo, ex numero 1 al mondo, ha trionfato in rimonta dopo aver perso il primo set e si assicura così un ricco bottino.

Il premio in denaro messo in palio dallo Slam britannico, disputato sui campi in erba dell’All England Club, infatti, ricchissimo: Djokovic ha vinto infatti ben 2.330.000 euro, la stessa cifra vinta anche da Rybakina.