Russell mantiene la vetta e Verstappen recupera posizioni: la partenza del Gp d’Ungheria | VIDEO

SportFair

E’ appena iniziato il GP d’Ungheria, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La stagione è entrata ormai nella fase decisiva, continua il bellissimo duello tra Ferrari e Red Bull con Verstappen che ha conquistato tanti punti nelle ultime gare. Leclerc è molto competitivo, il monegasco ha pagato qualche errore di affidabilità, errori e di strategia.

La partenza del GP d’Ungheria non ha regalato grossi scossoni: Russell ancora in testa, scatto un po’ incerto di Sainz, in terza posizione sempre Leclerc. Verstappen supera Perez e poi si porta in ottava posizione. Bene anche Hamilton. Poi l’olandese della Red Bull si ritrova in sesta posizione.