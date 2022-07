Storica Irlanda, vince per la prima volta sul campo degli All Blacks: match durissimo e brutto infortunio | VIDEO

SportFair

Un risultato storico si è registrato nel rugby. Vera e propria impresa dell’Irlanda che, per la prima volta nella storia, ha vinto sul campo degli All Blacks. E’ successo nel test match di Dunedin, i verdi sono riusciti a vincere sulla Nuova Zelanda per 23-12 (10-7). L’eroe della partita è stato Andrew Porter, autore di due mete.

Gli All Blacks hanno giocato in 14 per 50 minuti a causa dell’espulsione di Angus Ta’avao per un placcaggio considerato pericoloso. La partita è stata durissima come confermano e cartellini gialli (espulsione temporanea) mostrati ai neozelandesi Leicester Fainga’anuku e Ofa Tuungafasi e all’irlandese James Ryan. Nel corso della partita l’irlandese Garry Ringrose è stato costretto ad uscire per sospetta commozione cerebrale.