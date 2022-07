GTWC Europe, il debutto di Valentino Rossi nella gara più importante della stagione: “la 24 Ore di Spa sarà un’esperienza unica”

SportFair

E’ arrivato il momento della gara principale del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup: è attesa per la 24 Ore di Spa-Francorchamps. Si preannuncia una grande battaglia soprattutto per l’incognita del meteo. Sono addirittura 66 le auto pronte ai nastri di partenza: la Ferrari è l’auto da battere dopo il successo della scorsa stagione. Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra sono da tenere in grande considerazione in quanto leader della classifica generale con un solo punto sulla Mercedes 88 Akkodis ASP di Raffaele Marciello/Jules Gounon/Daniel Juncadella.

WRT gioca in casa e l’obiettivo è vincere dopo il secondo posto della scorsa stagione. Prima volta per Valentino Rossi, si tratta dell’esordio nella maratona delle Ardenne per il Dottore, al fianco di Frédéric Vervisch/Nico Müller. “Sono molto felice di partecipare alla gara più importante della stagione, non vedo l’ora di partecipare alla mia prima 24 Ore di Spa, sarà sicuramente un’esperienza incredibile. Spa è una pista fantastica, lunga, veloce e tecnica. Insieme a Fred e Nico daremo il massimo in quella che è anche la nostra gara di casa come team”, ha detto Valentino Rossi.

Il programma

Venerdì 29 luglio: Warm Up, 18.20-18.50

Venerdì 29 luglio: Superpole, 19-19.30

Sabato 30 luglio: Gara, dalle 16.45