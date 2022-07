Giro d’Italia 2023, le prime indiscrezioni: le date e l’arrivo a Trieste per la quarta volta nella storia

SportFair

E’ andata in archivio una grande edizione del Tour de France, la competizione ha regalato spettacolo fino all’ultima tappa. E’ già arrivato il momento di pensare alle prossime corse, nella giornata odierna è stata ufficializzata la data della presentazione della 106esima edizione della Corsa Rosa. L’appuntamento è fissato per lunedì 17 ottobre e si svolgerà presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Secondo le ultime notizie sarà Trieste la sede d’arrivo del Giro d’Italia dell’edizione in arrivo per la quarta volta nella storia, in programma anche tanto Friuli. In particolar modo è prevista una tappa dedicata al ricordo delle vittime del Vajon. Il via è fissato a Pescara il 6 maggio, la conclusione il 28 maggio.