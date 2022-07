Weerts si prende Gara-1 a Misano, problemi per il team di Valentino Rossi: costretto al ritiro

Sabato amaro per Valentino Rossi sul tracciato di Misano: il Dottore, dopo una qualifica non troppo soddisfacente, non è riuscito a far bene nemmeno in Gara-1 del quarto round della Sprint Cup del GT World Challenge Europe.

In pista non è mancato lo spettacolo e a spuntarla, alla fine, è stato Charles Weerts, autore di una gara perfetta, a bordo dell’Audi del Team Wrt. Non si può dire lo stesso di Valentino Rossi, al suo primo anno in gara con le auto dopo l’addio alle moto: l’auto 46 del Dottore e di Vervisch ha avuto un contatto prima del pit stop per il cambio pilota e la vettura e la squadra sono stati costretti al ritiro.