L’ex guardalinee Maggiani nell’organigramma della Juventus: polemiche sul web, il riferimento è alla partita contro il Catania

SportFair

Il calcio riesce a regalare spettacolo e anche le polemiche sono sempre dietro l’angolo. L’ultima ha visto protagonista la Juventus: l’ex guardalinee Luca Maggiani è diventato “Club Referee Manager” per il club bianconero. La società ha introdotto la sua figura all’interno del proprio staff in quanto “persona specializzata”, che ha “appena concluso il primo corso proposto dalla FIGC per tale figura, e che svilupperà un progetto formativo a 360° dalle Prime Squadre alle Giovanili”. Si legge sul sito ufficiale della Juventus.

Si sono scatenate tantissime polemiche sui social. “L’ex guardalinee Maggiani entra a far parte dello staff della Juventus. Vi rinfresco la memoria con qualche suggerimento: Catania – gol – Bergessio – annullato – fuorigioco inesistente”. Il riferimento è all’8 Ottobre 2012: l’arbitro Gervasoni annulla il pareggio di Bergessio del Catania contro la Juventus su indicazione del guardalinee Maggiani, in realtà l’attaccante era in posizione regolarissima. Nel secondo tempo Maggiani non rileva una posizione irregolare di Bendtner sull’azione del gol di Vidal. “Per chi non lo ricorda, rinfresco io la memoria…Maggiani annullò un gol validissimo a Bergessio in quel famoso Catania-Juve, uno dei più grossi scandali degli ultimi anni”, “La Juventus assume come “Club referee manager” Maggiani,il guardalinee che il 28ottobre 2012 contribuì ad annullare un gol regolarissimo di Bergessio,in un Catania-Juventus 0-1,dopo le proteste della panchina Juve. Assunto per buona condotta”, si legge ancora ironicamente sui social.