Daniel Passarella colpito da una grave malattia neurodegenerativa simile alla SLA, gli amici: “non è più quello che conoscevamo”

SportFair

Daniel Passarella è un dirigente sportivo, ex calciatore e allenatore. Si è laureato per ben due volte campione del mondo con la nazionale argentina. E’ considerato uno dei migliori argentini di sempre, nel marzo del 2004 è stato inserito da Pelé all’interno del FIFA 100, classifica riportante i 125 più grandi giocatori di tutti i tempi. Dopo la prima esperienza della carriera con il Sarmiento, la prima grande avventura è stata con la maglia del River Plate. Nel 1982 l’arrivo in Italia, alla Fiorentina. Conferma tutte le grandi qualità e passa all’Inter. Nel 1988 torna al River Plate. Inizia la carriera da allenatore sempre dal River, poi Argentina, Uruguay, Parma, Monterrey, Toluca, Corinthians e ancora River Plate. Nel dicembre 2008 annuncia la propria candidatura come presidente del River Plate, nel 2019 viene eletto presidente del club argentino. Lascia l’incarico nel 2013.

Le condizioni di Daniel Passarella

Il quotidiano Olè ha pubblicato brutte notizie sulle condizioni di salute dell’ex calciatore Daniel Passarella. Secondo le informazioni sarebbe affetto da “una malattia neurodegenerativa simile alla SLA che con frequenza crescente, all’età di 69 anni, gli fa perdere il suo posto nel tempo e nello spazio”. “Non è più il Passarella che conoscevamo, adesso è un altro Daniel”, dichiarano gli amici. Secondo quanto riportato Passarella esce poco di casa e solo in macchina, il rischio è infatti quello di dimenticare la via di casa o perdere l’orientamento. Il figlio starebbe valutando il ritorno a casa a causa delle condizioni del padre che non solo non è in grado di allenare, ma di neanche gestire la sua proprietà. Le notizie non sono positive e tanti tifosi si sono attivati per chiedere informazioni sulle condizioni dell’ex calciatore.