Zazzeri solo sesto nei 50 stile libero. Benedetta Pilato vola in finale dei 50 rana, Silvia Di Pietro squalificata per falsa partenza

Continua l’appuntamento con il Mondiale di nuoto a Budapest. L’Italia si è confermata in grande forma e l’inizio è stato veramente positivo. Dopo una partenza sprint gli azzurri hanno perso posizioni nel medagliere, ma l’Italia può giocarsi altre carte. Oggi è stato il turno di Lorenzo Zazzeri che non è riuscito ad andare oltre il sesto posto nella finale dei 50 stile libero. Vince Benjamin Proud per la Gran Bretagna in 21″32, secondo posto per lo statunitense Andrew con 21″41, terzo il francese Grousset con 21″57, Zazzeri è solo sesto in 21″81.

Poi è stato il turno di Silvia Di Pietro al via della prima semifinale dei 50 farfalla. Successo della polacca Wasick con 24″11, seconda la statunitense Brown con 24″59, terza la britannica Hopkin con 24″60. Silvia Di Pietro ha chiuso sesta ma è stata squalificata per partenza falsa.

Benedetta Pilato ha vinto la prima semifinale dei 50 rana donne. L’azzurra ha chiuso con 29″83 e domani si giocherà una medaglia. Secondo posto per la lituana Meilutyte con 29″97, terza la brasiliana Conceicao con 30″28.