WWE Hell in a Cell: terzo successo di Cody Rhodes su Seth Rollins, Bianca Belair si conferma campionessa. Tutti i risultati

In una Allstate Arena di Chicago completamente esaurita, Cody Rhodes riesce a battere per la terza volta consecutiva Seth Rollins (che per l’occasione si presenta con la celebre ring-attire di Dusty Rhodes), questa volta all’interno dell’Hell in a Cell. L’American Nightmare decide di combattere nonostante un vistoso infortunio al tendine del pettorale destro comunicato poche ore prima del Premium Live Event e si impone all’interno di una sfida durissima, in cui rispolvera anche il Bull Rope, una vecchia specialità del padre, e chiude con lo sledgehammer.

Si conclude con la vittoria di Bianca Belair l’eccezionale match a tre con in palio la Raw Women’s Championship: un incontro durato quasi mezz’ora, che The Est of WWE riesce a vincere d’astuzia, battendo Asuka dopo che Becky Lynch aveva messo al tappeto la giapponese con la Rock Bottom.

Bobby Lashley fa suo l’Handicap Match contro Omos e MVP, sfruttando anche il prezioso aiuto di Cedric Alexander. Successo convincente per il Judgement Day, che si impone contro AJ Styles, Finn Balor e Liv Morgan: decisiva la Spear di Edge sull’irlandese, grazie anche al sacrificio di Rhea Ripley, che ha evitato un Coup-de-Grace sul leader della sua stable. Nel No-Holds Barred Match tra Happy Corbin e Madcap Moss è quest’ultimo ad aver la meglio, mentre Kevin Owens si è imposto su Ezekiel. Si conferma infine campione degli Stati Uniti Theory, che sconfigge Mustafa Ali.

I risultati di tutti i match

Triple threat match per il WWE Raw Women’s Championship

Vincitrice: Bianca Belair vs Asuka vs Becky Lynch

Handicap Match

Vincitore: Bobby Lashley vs MVP e Omos

Single Match

Vincitore: Kevin Owens vs Ezekiel

Six-person tag team match

Vincitori: Edge, Damian Priest e Rhea Ripley vs. Finn Balor, AJ Styles e Liv Morgan

No-Holds Barred match

Vincitore: Madcap Moss vs Happy Corbin

Single match per il WWE United States Championship

Vincitore: Theory vs Mustafa Ali

Hell in a Cell Match

Vincitore: Cody Rhodes vs Seth Rollins