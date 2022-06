Verso Money in the Bank 2022: la match card dell’evento

SportFair

Uno degli eventi più importanti dell’estate in casa WWE: Money in the Bank 2022 è alle porte con dei match imperdibili e con i due Money in the Bank Ladder Match, i fiori all’occhiello della kermesse. Chi vince si prende la valigetta con il contratto che dà la possibilità di sfidare il campione o la campionessa dei due brand per 12 mesi, in qualsiasi momento e situazione.

Un evento straordinario che si terrà alla MGM Grand Garden Arena di Paradise, nella zona sud della città di Las Vegas (Nevada). Nella notte italiana fra il 2 e il 3 luglio il Premium Live Event sarà visibile sul WWE Network: ecco i match più importanti dell’evento.

Men’s Money in the Bank Ladder Match: Seth Rollins cerca il rilancio dopo le tre sconfitte consecutive contro Cody Rhodes, Drew McIntyre vuole rientrare nel giro titolato e tanti altri partecipanti cercano di spuntarla in quella che può essere un’occasione per cambiare la carriera. Chi riuscirà ad assicurarsi una possibilità contro l’Undisputed Champion Roman Reigns?

Women’s Money in the Bank Ladder Match: la forza di Raquel Rodriguez, le rientranti Lacey Evans e Alexa Bliss e… tanto altro. Incertezza e suspance in vista del Money in the Bank femminile. Chi la spunterà?

Raw Women’s Championship: dopo aver strappato il titolo a Becky Lynch a WrestleMania 38, Bianca Belair si è confermata anche in un Triple Threat che prevedeva l’aggiunta di Asuka, ma ora è chiamata a sventare la minaccia Carmella, per proseguire nel suo regno.

SmackDown Women’s Championship: Natalya è stata la migliore amica di Ronda Rousey per tanto tempo, ma adesso non è più così. La canadese cerca la corona, vuole battere the Baddest Woman of the Planet, capace di togliere l’ambito titolo a Charlotte Flair. Natalya ha anche promesso che farà cedere per la prima volta Rousey da quando è in WWE, grazie alla sua Sharpshooter

Ecco la card completa dei match:

RAW Women’s Championship Match: Bianca Belair (c) vs Carmella

SmackDown Women’s Championship Match: Ronda Rousey (c) vs Natalya

Men’s Money in the Bank Ladder Match: Seth “Freakin” Rollins vs Drew McIntyre vs Sheamus vs Sami Zayn vs Omos vs Riddle

Women’s Money in the Bank Ladder Match: Lacey Evans vs Alexa Bliss vs Liv Morgan vs Raquel Rodriguez vs Shotzi vs Asuka vs Becky Lynch

WWE Undisputed Tag Team Championships Match: Usos (Jimmy e Jey Uso) (c) vs Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford)

WWE United States Championship: Theory (c) vs Bobby Lashley