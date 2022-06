Risveglio antipatico per la Bahrain Victorious: perquisizione in hotel per la squadra di Caruso

SportFair

Episodio antipatico, alla vigilia della partenza del Tour de France, per la Bahrain Victorious: il team ha fatto sapere questa mattina che la polizia danese ha effettuato una perquisizione nell’hotel in cui alloggia la squadra intera.

“A seguito della perquisizione della polizia in alcune case del personale e dei corridori lunedì, l’hotel del Team Bahrain Victorious è stato perquisito dalla polizia danese su richiesta dei pubblici ministeri francesi questa mattina alle 5:30. Gli ufficiali hanno perquisito tutti i veicoli della squadra, il personale e le stanze dei corridori. La squadra ha pienamente collaborato a tutte le richieste degli ufficiali e la perquisizione è stata completata nel giro di due ore. Nessun oggetto è stato sequestrato alla squadra. Dopo la perquisizione della polizia, la squadra non vede l’ora di concentrarsi sulla gara ciclistica più grande e migliore del mondo, il Tour de France. Il team non farà ulteriori commenti sull’argomento» scrive la società”, si legge nella nota della squadra.

La perquisizione è avvenuta questa mattina, alle cinque e mezz, all’hotel Scandic Glistrup, a Brondy e sembra sia scaturita da una richiesta legata ad un’indagine in corso sul territorio francese.