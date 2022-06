Perché Di Maria non firma con la Juventus? Il problema è… Tevez

SportFair

La Juventus inizia a fare sul serio sul fronte calciomercato, il club bianconero dovrà necessariamente riscattare l’ultima stagione deludente. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri non ha portato i frutti sperati, anzi il rendimento è stato inferiore al percorso con Pirlo in panchina. I bianconeri hanno chiuso il campionato al quarto posto, in Champions League sono stati eliminati agli ottavi di finale mentre in Coppa Italia è arrivata la sconfitta in finale. La Juventus ha chiuso senza trofei e la dirigenza non è, ovviamente, soddisfatta. Sono state avviate le prime trattative, l’unica certezza riguarda l’arrivo di Paul Pogba, l’ufficialità del ritorno del francese è prevista per i primi giorni del mese di luglio.

Il reparto con le più grandi incertezze è l’attacco. Le sicurezze sono Vlahovic e Chiesa, la dirigenza ha deciso di non confermare Bernardeschi, Dybala e Morata e la situazione di Kean è in fase di valutazione. Il tecnico Allegri ha chiesto l’arrivo di almeno due-tre calciatori offensivi e l’obiettivo numero uno è Angel Di Maria. L’argentino si è svincolato dal Psg e rappresenta uno dei pezzi pregiati del calciomercato, è in grado di fare la differenza dal punto di vista tecnico. La Juventus ha messo sul piatto un contratto di una stagione da 7 milioni di euro, il calciatore si è preso ancora qualche giorno per pensarci. Il motivo? Tevez. L’Apache è diventato il nuovo allenatore del Rosario Central e il primo obiettivo di mercato è proprio Di Maria: “ora non potrei parlarci, pensate che ho a malapena il tempo per parlare con mia moglie. Vorrei che venisse, a chi non piacerebbe. Quando la situazione sarà più calma, io lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare. Sappiamo della sua personalità: sarebbe molto positivo per la rosa, per l’esperienza che trasmetterebbe a questi ragazzi”, ha detto l’ex calciatore.