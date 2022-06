NXT 2.0, splendida vittoria dell’italiano Giovanni Vinci: chi è la nuova superstar WWE

SportFair

C’è una nuova Superstar a WWE NXT 2.0. Fabian Aichner è ormai un lontano ricordo, perché il nostro connazionale ora si chiama Giovanni Vinci. Dopo diversi promo mandati in onda nelle scorse puntate di NXT 2.0, l’atleta italiano si è presentato sul ring e ha battuto Guru Raaj, mettendo in mostra delle enormi qualità in ring. Vinci ha chiuso la contesa grazie a una spettacolare Powerbomb, particolarmente apprezzata dal pubblico presente in arena.

“Mi sento benissimo per quello che è accaduto al mio debutto”, ha dichiarato Giovanni al termine del match. “NXT 2.0 aveva bisogno di più stile e io lo sto portando. E tutti quelli che mi hanno guardato cercheranno di arrivare al mio livello, anche se non ci riusciranno mai. Veni, Vidi, Vinci!”. La rivisitazione della celebre frase di Giulio Cesare è il motto principale di Giovanni Vinci, che soprattutto nei promo mandati in onda nelle scorse settimane è stato dipinto come un appassionato di stile, un uomo di classe, stregato dalle bellezze culturali italiane.

Questo è il restyling dell’ex Fabian Aichner, che per anni è stato membro dell’Imperium insieme a Gunther e Marcel Barthel, vincendo per due volte gli NXT Tag Team Championship al fianco del tedesco e diventando il primo campione italiano in WWE dai tempi di Bruno Sammartino. L’italiano di Falzes ora ha iniziato la sua carriera da singolo, con la speranza di arrivare, un giorno non troppo lontano, direttamente al Main Event di WrestleMania.

È possibile seguire NXT 2.0 on demand su Discovery+ con il commento in lingua originale ogni mercoledì, mentre su DMAX, con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, i passaggi sono previsti il sabato alle 12.30 e la domenica alle 9.30 (la prima replica). E ora che Giovanni Vinci è arrivato, c’è un motivo in più per restare sintonizzati.