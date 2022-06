2 spettacolari ori e non solo, Italia da favola a Budapest: il medagliere dei Mondiali di nuoto aggiornato

SportFair

L’Italia ha ottenuto oggi altre splendide medaglie ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Minisini e Ruggieri hanno messo al collo un altro strepitoso oro e come loro hanno fatto impazzire di gioia tutta la Duna Arena anche Gregorio Paltrinieri, campione del mondo nei 1500 sl e i ragazzi della staffetta 4×100 mista, anche loro sul gradino più alto del podio iridato.

Risultati spettacolari che regalano all’Italia il secondo posto nel medagliere in una rassegna iridata che ancora vedrà italiani in gara nelle gare di tuffi, oltre che nel nuoto in acque libere e nella pallanuoto.

Il medagliere dei Mondiali di nuoto aggiornato

1.Usa 17-12-15

2. Italia 7-3-6

3. Australia 6-9-2

4. Cina 5-0-6

5. Canada 3-4-4

6. Giappone 2-6-3

7. Ucraina 2-5-1

8. Francia 2-4-2

9. Svezia 2-2-0

10, Romania 2-0-0