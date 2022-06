La parata dei Golden State Warriors è disastrosa per Klay Thompson: investe una passante, perde l’anello e non solo… | VIDEO

SportFair

I Golden State Warriors hanno vinto il campionato 2022 di NBA e ieri hanno festeggiato in grande con tutti i loro tifosi. Una parata in grande stile americano, con i giocatori, accompagnati dalle rispettive famiglia su un pullman scoperto, che hanno regalato spettacolo, coinvolgendo anche i loro fan.

Le stelle degli Warriors non si sono limitate a salutare il pubblico in strada dal pullman, ma si sono anche avvicinati a tutti i tifosi, abbracciandoli, portandoli con sè nei festeggiamenti e facendoli divertire.

Tra coloro che si sono resi protagonisti indiscussi c’è sicuramente Klay Thompson, che ha evidentemente esagerato con gli alcolici durante i festeggiamenti: il cestista di Golden State è stato immortalato in scene davvero epiche.

Thompson ha infatti ‘investito’ una passante, ha poi rischiato anche di perdere il suo anello, recuperato poi per strada, ha ballato in stile Michael Jackson e ha perso il suo cappello in barca.