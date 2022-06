I problemi di salute perseguitano Jim Duggan! Radiazioni per un tumore alla prostata per l’ex star WWE

SportFair

Importanti aggiornamenti di salute da Jim Duggan. L’ex stella WWE ha voluto spiegare a tutti i fan la sua attuale situazione nella lotta contro il cancro alla prostata, l’ultimo di una serie di problemi di salute. Il 68enne si è sottoposto a radioterapia e nonostante i precedenti problemi cardiaci e renali non si fa abbattere proprio da niente.

In un video pubblicato sui social media, il wrestler ha raccontato ai fan come si fa ad andare avanti: “ehi gente, ero lì solo a lavarmi i denti, a prepararmi per andare a letto, a sentirmi dispiaciuto per me stesso. Non molto tempo fa ho avuto un cancro al rene. Ho perso un rene. Poi, solo tre anni fa, ho avuto problemi cardiaci, sono stato in terapia intensiva e ho finito per avere un’ablazione. Poi, ho avuto altri due incidenti per i quali sono finito in terapia intensiva, e poi mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata, mi hanno tolto la prostata e devo ancora fare le radiazioni perché il cancro è ancora dentro di me. Sono seduto qui e mi dispiace un po’ per me stesso. Poi mi guardo allo specchio e l’uomo allo specchio mi sta guardando e mi dice ‘Duggan, tira fuori la testa! Stai dritto! Dio benedica che hai solo altre sei settimane di radiazioni! Dio benedica che tu abbia solo altre sei settimane di radiazioni!“, ha affermato.