Il medagliere del Mondiale di nuoto a Budapest: l’Italia è seconda!

Inizio con il botto per l’Italia al Mondiale di nuoto a Budapest. Gli azzurri sono riusciti a portare in alto i colori italiani, sono state conquistate già 6 medaglie. In particolar modo sono 4 le medaglie d’oro già portate a casa: Nicolò Martinenghi nella rana, Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel sincro duo misto tecnico, Ceccon nei 100 dorso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Gli Usa sono in testa al medagliere con addirittura 7 ori conquistati. Poi l’Italia. Momentaneamente sul podio l’Australia, poi Giappone e Ucraina. Un oro conquistato anche per Francia, Cina e Romania. Ancora nessuna gioia per l’Ungheria, ferma a zero medaglie.

Il medagliere del Mondiale di nuoto a Budapest

1- Usa 7-2-9

2- Italia 4-0-2

3- Australia 2-3-0

4- Giappone 1-2-0

5- Ucraina 1-2-0

6- Francia 1-1-0

7- Cina 1-0-2

8- Romania 1-0-0

9- Canada 0-3-0

10- Germania 0-2-0

11- Corea del Sud 0-1-0

12- Brasile 0-1-0

13- Olanda 0-1-0

14- Grecia 0-0-1

15- Brasile 0-0-1

16- Austria 0-0-1

17- Gran Bretagna 0-0-1

18- Lituania 0-0-1

19- Ungheria 0-0-0