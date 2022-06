Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero al quadrato, è ancora oro al Mondiale di Budapest: show nel duo misto libero

SportFair

L’Italia sempre più in alto al Mondiale di nuoto a Budapest, gli azzurri hanno conquistato un altro oro e la classifica nel medagliere è sempre più interessante. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero si sono confermati, è arrivata un’altra medaglia da impazzire. Si tratta della quinta medaglia d’oro, la decima in totale per l’Italia. La coppia di azzurri, dopo la vittoria nel duo misto tecnico, si è confermata anche nel duo misto libero con il punteggio di 90.9667. Al secondo posto Tomoka e Yotaro Sato per il Giappone (89.7333), sul gradino più basso del podio la Cina con Haoyu Shi e Yiyao Zhang (88.4000).

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono stati gli ultimi a scendere in vasca sulle note di ‘Beggin’ nella versione dei Maneskin. Gli italiani non sono stati condizionati dalla pressione e hanno dimostrato una grande intesa. E’ stato realizzato il punteggio complessivo di 90.9667, così suddiviso: 27.2000 per l’esecuzione, 36.6667 per l’impressione artistica e 27.1000 per la difficoltà. L’Italia continua a togliersi grandi soddisfazioni al Mondiale, la competizione è già da ricordare.