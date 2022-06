Giorgi spettacolare, è dominio totale contro Tomova: è in semifinale a Eastbourne

SportFair

Camila Giorgi continua a portare sempre più in alto i colori italiani: l’azzurra è scesa in campo nel match dei quarti di finale del torneo di tennis a Eastbourne, la gara contro Viktoriya Tomova ha messo in mostra la netta superiorità della tennista italiana. La bulgara non è stata mai in grado di mettere in difficoltà l’avversaria, Giorgi ha controllato sia nel primo che nel secondo set.

La tennista italiana è in grande forma, le chance di vincere il torneo sono molto concrete. Partenza sprint di Tomova che strappa subito il servizio e si porta sullo 0-2, poi non c’è più partita: Camila Giorgi piazza un 6-0 da impazzire e chiude 6-2. Nel secondo set il tema dell’incontro non cambia, l’azzurra vince in scioltezza set con il punteggio di 6-1.In semifinale dovrà vedersela contro la vincente tra Ostapenko e Kalinina.