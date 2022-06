Draft NBA 2022, svelate le prime 3 posizioni: ecco chi sceglierà Paolo Banchero

SportFair

E’ tutto pronto per il Draft NBA! 60 giovani stelle sognano l’entrata in NBA e tra queste c’è anche l’italiano Banchero, che secondo le previsioni sarà tra le prime tre scelte. Adrian Wojnarowsi di ESPN ha svelato un’indiscrezione, che sarà confermata solo nella notte, sembra, infatti, che si sappiano già i nomi delle prime tre scelte: Jabari Smith ai Magic come prima scelta, Chet Holmigren ai Thunder come seconda e Paolo Banchero ai Rockets come terza scelta.

Smith, Holmgren e Banchero sono stati a lungo raggruppati insieme come le prime tre potenziali scelte e ancora non è certo chi dei tre sarà la prima scelta, ma sembra che Orlando sia sempre più convinta di puntare su Smith.

Jonathan Givony di ESPN ha scritto questa settimana che praticamente ogni squadra NBA si aspetta che i Magic selezionino Smith e sarebbero molto sorpresi se andassero in un’altra direzione.