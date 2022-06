Cody Rhodes e l’infortunio mostruoso: sui social gli aggiornamenti, il livido ha raggiunto il polso | FOTO

SportFair

Cody Rhodes è stato protagonista di Hell in a Cell durante il fine settimana. La stella WWE è riuscita a brillare nonostante un infortunio spaventoso. Rhodes ha subito lo strappo al pettorale destro più di una settimana fa in un episodio di Raw e questa settimana ha aggiornato i suoi follower su Instagram sullo stato del suo infortunio.

Rhodes ha pubblicato ieri una foto che mostra come il livido si è espanso fino al polso. Dopo l’evento di domenica, i fan si sono chiesti se fosse sicuro per Rhodes andare sul ring. “Nessuno mi ha convinto, con il petto strappato, a venire qui. È stata solo una mia decisione. Dovresti letteralmente uccidermi per farmi stare lontano da questo ring. Dieci volte su dieci, avrei preso la stessa decisione“, ha affermato.