Camila Giorgi eliminata a Nottingham: Dart trionfa a tie-break

Ottavi di finale amari per Camila Giorgi al torneo WTA di Nottingham: la tennista italiana, il cui match contro Dart era stato sospeso ieri per pioggia, è tornata in campo oggi per concludere la sfida contro la tennista britannica.

Il match, al momento della sospensione era in parità, con un set a testa. Il match si è deciso oggi, al terzo set: a vincere è stata Dart, che ha trionfato al tie-break, aggiudicandosi il match dopo due ore e 34 minuti di gioco (58 minuti giocati oggi), col punteggio di 5-7, 7-6, 7-6.