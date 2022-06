Camila Giorgi-Dart interrotta: il match si decide al terzo set

SportFair

Così come Sonego-Struff, anche la sfida tra Camila Giorgi e Dart, in corso sui campi in erba di Nottingham, è stata sospesa. Nella città britannica, come accaduto in Germania, è arrivata la pioggia, che ha costretto gli organizzatori a sospendere il match.

Al momento dell’interruzione, il match è sull’1-1: dopo un’ora e 40 minuti di gioco le due avversarie si sono aggiudicate un set a testa, Giorgi il primo, col punteggio di 7-5, e Dart il secondo, col punteggio di 6-4. La partita si deciderà quindi al terzo set.