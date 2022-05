WrestleMania Backlash, la matchcard dell’attesissimo evento

SportFair

Dopo le due memorabili notti di WrestleMania 38 la WWE si tuffa su un nuovo Premium Live Event, in programma nella notte italiana fra l’8 e il 9 maggio, direttamente dal Dunkin’ Donuts Center di Providence, Rhode Island. Si tratta di WrestleMania Backlash, che metterà di fronte tantissimi dei protagonisti del GranDaddy of them All, con dei match imperdibili. L’evento sarà disponibile sul WWE Network, tutte le info qui https://www.wwe.com/shows/backlash/2022.

Ecco la card dello show, con attesissimi rematch.

Edge vs AJ Styles: a WrestleMania hanno dato spettacolo, con l’interferenza di Damien Priest che ha consentito a The Ultimate Opportunist di superare Styles. Ora la faida è diventata più aspra e AJ spera di poter pareggiare i conti in questa rivincita.

Cody Rhodes vs Seth Rollins: un’altra rivincita di WrestleMania. Rollins è rimasto sorpreso nel rivedere l’American Nightmare tornare in WWE dopo 6 anni, ma adesso si sente preparato ad affrontare il figlio dell’American Dream Dusty Rhodes e cerca riscatto. Cody ha invece promesso che diventerà WWE Champion, cercando di conquistare quel titolo che suo padre non ha mai vinto.

RK-Bro e Drew McIntyre vs Roman Reigns e The Usos: un six-man tag team match che mette di fronte i Raw Tag Team Champions e gli SmackDown Tag Team Champions, con l’aggiunta delle due stelle più brillanti di SmackDown. Da una parte Drew McIntyre, dall’altra l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns, che da quasi due anni stradomina e batte qualsiasi avversario.

Charlotte Flair vs Ronda Rousey: dopo la bruciante sconfitta di WrestleMania, Ronda vuole immediatamente riscattarsi, prendendosi lo SmackDown Women’s Championship detenuto dalla Queen. Un “I Quit” match totalmente incerto fra due campionesse assolute che dovranno riuscire a far arrendere l’altra.

Gli altri match:

Madcap Moss vs Happy Corbin

Bobby Lashley vs Omos (con MVP)