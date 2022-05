Backlash 2022 – Charlotte Flair dice “I quit!”, Ronda Rousey nuova campionessa di SmackDown: i risultati

SportFair

In un Dunkin’ Donuts Center di Providence (Rhode Island) completamente esaurito, la Bloodline continua a vincere e dominare in WWE. Nel main event di WrestleMania Backlash 2022, Roman Reigns e The Usos hanno la meglio su Drew McIntyre e gli RK-Bro al termine di una sfida sensazionale, decisa da una Spear del Tribal Chief su Riddle.

Si aggiudica per la prima volta il titolo femminile di SmackDown Ronda Rousey, che riesce a costringere la precedente campionessa Charlotte Flair a dire “I quit”, imprigionandola nella sua armbar devastante.

In un match in cui era vietata la presenza a bordo ring di Damian Priest, Edge vince ancora una volta contro AJ Styles, stavolta grazie all’interferenza a sorpresa di Rhea Ripley, che colpisce The Phenomenal con il volto nascosto e poi, dopo la vittoria per sottomissione della Rated-R Superstar, si rivela al pubblico. Seconda vittoria consecutiva dopo quelle di WrestleMania 38 anche per Cody Rhodes, che batte Seth Rollins al termine di una sfida spettacolare, che ha entusiasmato il pubblico di Rhode Island.

I risultati di tutti i match

Single Match

Vincitore: Cody Rhodes vs Seth Rollins

Single Match

Vincitore: Omos vs Bobby Lashley

Single Match (Damian Priest is banned from ringside)

Vincitore: AJ Styles vs Edge

Smackdown Women’s Championship “I Quit” Match

Vincitrice: Ronda Rousey vs Charlotte Flair

Single Match

Vincitore: Madcap Moss vs Happy Corbin

Six-man Tag Team Match

Vincitori: Roman Reigns e The Usos vs Drew McIntyre e RK-Bro