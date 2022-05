Sorteggio amaro per Musetti, Djokovic con Nadal e Alcaraz: il tabellone del Roland Garros 2022

SportFair

E’ stato svelato oggi il sorteggio del torneo maschile e femminile del Roland Garros 2022. La testa di serie e campione in carica Novak Djokovic esordirà contro il giapponese Yoshihito Nishioka e potrebbe affrontare il 13 volte vincitore del Roland-Garros Rafael Nadal nei quarti di finale.

In qualità di campione in carica, Djokovic ha partecipato al sorteggio e gli è stato chiesto di riportare il pubblico in tribuna.

“È incredibile vedere la quantità di persone che è venuta questa settimana durante il torneo di qualificazione e anche le sessioni di prove libere sul campo centrale e sul campo di Suzanne-Lenglen“, ha detto il numero 1 al mondo.

“Puoi vedere quanto gli manca il tennis e quanto sono appassionati. Per noi è una sensazione incredibile avere il pubblico, in particolare per me in questa fase della mia carriera. Sono una grande ragione per cui gioco ancora. L’energia che ricevi dalla folla, l’eccitazione è qualcosa di molto importante per noi”, ha aggiunto.

Daniil Medvedev è la testa di serie numero 2 e si prevede che nei quarti di finale probabilmente affronterà il noto nemico numero 7 di serie Andrey Rublev. Il finalista dello scorso anno e testa di serie n.4 Stefanos Tsitsipas e la testa di serie n.8 norvegese Casper Ruud potrebbero aspettare Medvedev in semifinale.

Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, la campionessa numero 1 del mondo e 2020 Iga Swiatek è la protagonista del sorteggio femminile e inizierà il suo viaggio nel 2022 a Parigi contro una tennista proveniente dalle qualificazioni.

Swiatek, che ha una serie di 28 vittorie consecutive, potrebbe confrontarsi con la campionessa 2018 Simona Halep negli ottavi, con l’ottava testa di serie Karolina Pliskova in vantaggio come potenziale avversaria dei quarti di finale.

La testa di serie numero 3 Paula Badosa e la testa di serie numero 7 Aryna Sabalenka condividono un quarto e potrebbero affrontare Swiatek in semifinale.

La detentrice del titolo Barbora Krejcikova è la testa di serie numero 2 ed è capitata nello stesso quarto della testa di serie numero 5 estone Anett Kontaveit.

“L’anno scorso è stato estremamente sorprendente, penso che i risultati che ho ottenuto durante quell’anno siano stati qualcosa di incredibile. Sono felice che sia successo ma non posso dire che me lo aspettassi. Sono super felice di essere tornato qui. Spero che sarà di nuovo un buon anno. Questa terra mi sta bene e non vedo l’ora di farlo”, ha detto Krejcikova durante la cerimonia del trofeo.

Per quanto riguarda gli italiani, invece, Musetti sfiderà Tsitsipas al primo turno, Fognini invece Popyrin, mentre Sonego se la vedrà con Gojowczyk. Cecchinato affronterà Andujar, mentre Sinner attende un qualificato.